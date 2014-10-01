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Теперь вы можете использовать кнопку Xbox Share на ПК с Windows 11

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 00:56
  • Просмотров: 0

Есть хорошие новости для компьютерных геймеров, которые используют беспроводной геймпад Xbox для игр. кнопка «Поделиться», которая позволяет пользователям делать снимки экрана и записывать видеоклипы игрового процесса, также начала работать в Windows 11.

Пользователь YouTube под ником «Winnie» загрузил видео о работе этой кнопки на прошлой неделе. Похоже, что кнопка «Поделиться» была активирована с момента выхода сборки Windows 11 Build 22000.194. Однако, если вы инсайдер, который еще не получил эту функцию, это не должно занять слишком много времени.



Поскольку кнопка «Поделиться» была активирована в бета-сборке, вполне вероятно, что она также будет доступна в версии Windows 11, которая выйдет 5 октября.



Ранее Microsoft заявила, что WIndows 11 станет «лучшей Windows для игр». Это связано с тем, что было анонсировано множество хороших игровых функций, включая DirectStorage API и поддержку гибридной архитектуры x86 на Alder Lake. Компания также обещает, что Windows 11, в целом, была разработана таким образом, чтобы максимально использовать доступное оборудование.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
neowin.net
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