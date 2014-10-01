Теперь вы можете использовать кнопку Xbox Share на ПК с Windows 11
-
- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 00:56
- Просмотров: 0
Есть хорошие новости для компьютерных геймеров, которые используют беспроводной геймпад Xbox для игр. кнопка «Поделиться», которая позволяет пользователям делать снимки экрана и записывать видеоклипы игрового процесса, также начала работать в Windows 11.
Пользователь YouTube под ником «Winnie» загрузил видео о работе этой кнопки на прошлой неделе. Похоже, что кнопка «Поделиться» была активирована с момента выхода сборки Windows 11 Build 22000.194. Однако, если вы инсайдер, который еще не получил эту функцию, это не должно занять слишком много времени.
Поскольку кнопка «Поделиться» была активирована в бета-сборке, вполне вероятно, что она также будет доступна в версии Windows 11, которая выйдет 5 октября.
Microsoft has finally enabled the new Xbox Share button on Xbox Series X/S controllers in Windows 11 ???? pic.twitter.com/CTsOQsiGYJ— Tom Warren (@tomwarren) September 30, 2021
Ранее Microsoft заявила, что WIndows 11 станет «лучшей Windows для игр». Это связано с тем, что было анонсировано множество хороших игровых функций, включая DirectStorage API и поддержку гибридной архитектуры x86 на Alder Lake. Компания также обещает, что Windows 11, в целом, была разработана таким образом, чтобы максимально использовать доступное оборудование.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 35
Пользователей: 0
Гостей: 35
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 35
Роботы: Yandex Google
+4Новостей: 13740
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10082