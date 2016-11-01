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Microsoft не выпустит новую инсайдерскую сборку Windows 11 для Dev Channel на этой неделе

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 22:29
  • Просмотров: 71

Microsoft довольно регулярно выпускала сборки Windows 11 для Dev Channel в течение последних шести месяцев или около того. Тем не менее, сегодня есть неутешительные новости от компании для инсайдеров, использующих сборки Dev Channel. Компания объявила, что на этой неделе такой сборки не будет, поскольку предполагаемая сборка-кандидат «не соответствует» «планке качества», установленной Microsoft.



В отличие от нескольких предыдущих случаев, Microsoft не сообщила о какой-либо ошибке, с которой она столкнулась во время тестирования, и поэтому мы не знаем, что могло произойти, пока компания не поделится более подробной информацией об этом.

Однако есть и хорошие новости. Как говорится в сообщении, Microsoft планирует вернуться к выпуску инсайдерских сборок на следующей неделе.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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