AdDuplex: Windows 11 установлена на 19.3% ПК
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 21:03
- Просмотров: 99
Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.
Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 M21U (21H1) установлено на 27.5% ПК, Windows 10 O20U на 17.9% ПК, Windows 10 N21U на 21% ПК, а Windows 11 – на 19.3% ПК. Если же брать Windows 10 M20U и N19U, то их доля находится на уровне 7.9% и 2.5%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.3%.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reports.adduplex.com
reports.adduplex.com
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