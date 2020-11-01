AdDuplex: October 2020 Update установлено на 36.3% ПК с Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:58
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Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.
Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 O20U (20H2) установлено на 36.3% ПК, а Windows 10 М21U – на 26.6% ПК. Если же брать Windows 10 M20U и N19U, то их доля находится на уровне 24.6% и 5.4%. Количество инсайдеров Windows 11 находится на уровне 0.9%.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reports.adduplex.com
reports.adduplex.com
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