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AdDuplex: October 2020 Update установлено на 36.3% ПК с Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:58
  • Просмотров: 0
AdDuplex: October 2020 Update установлено на 36.3% ПК с Windows 10

Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.



Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 O20U (20H2) установлено на 36.3% ПК, а Windows 10 М21U – на 26.6% ПК. Если же брать Windows 10 M20U и N19U, то их доля находится на уровне 24.6% и 5.4%. Количество инсайдеров Windows 11 находится на уровне 0.9%.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reports.adduplex.com
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