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Microsoft выпустила Windows Terminal 1.12.1073

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 15:17
  • Просмотров: 167
Microsoft выпустила Windows Terminal 1.12.1073

Компания Microsoft выпустила Windows Terminal 1.12.1073.

Исправления ошибок

Юзабилити

• Терминал снова может быть настроен как приложение для запуска и может быть обнаружен с помощью таких инструментов, как PowerToys (#12491);
• Возникла загадочная ошибка «Элемент не найден» при загрузке настроек; больше нет такой ошибки (#12687);
• Терминал больше не будет смешивать профили при запуске в ответ на запуск консольного приложения (#12484);
• Отформатированная копия теперь будет стараться сохранить символы Unicode в RTF (#12586);
• Microsoft заменила слово «Призвать» на «Показать/Скрыть» в палитре команд для улучшения локализации (#12603);
• Уверенность Microsoft в кнопке «Сохранить» пользовательского интерфейса настроек привела к тому, что Microsoft больше не сохраняет резервную копию файла настроек JSON (#12652);
o Microsoft не будет удалять 61000 резервных копий, которые оставила на вашем жестком диске, но что такое пара тысяч килобайт между друзьями?;

Доступность

• Терминал теперь объявляет только что напечатанный текст любой подключённой программе чтения с экрана (#12358);
• Команда поиска палитры теперь пытается сообщить количество результатов программе чтения с экрана (#12429);

Надежность

• Больше не будет происходить сбой, если вы дадите командную строку, которая является каталогом (#12538);
• Сбой при запуске, связанный с многооконностью, и настройка терминала по умолчанию была отменена (подмножество #12205);
• Исправлен сбой при настройке горячей клавиши во время разборки (#12580);
• Исправлена пара других сбоев, также, вероятно, связанных с передачей терминала по умолчанию (#12666);
• ScrollConsoleScreenBuffer больше не принимает консоль в верхнем состоянии (#12669);
• Нажатие Page Up или Page Down с пустой палитрой команд, что казалось разумным, научили не вызывать сбой терминала (#12528);

Рендеринг

• Оси/функции шрифта снова работают при изменении разрешения (#12492);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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