Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.12
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- Категория: Windows 10
- Дата: 22-10-2021, 03:26
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Компания Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.12.
Терминал по умолчанию
Теперь вы можете установить стабильную сборку Windows Terminal в качестве эмулятора терминала по умолчанию, если вы используете Windows Insider Program Dev Channel или Windows 11! Это означает, что, когда вы запускаете любое приложение командной строки, оно автоматически запускается в Windows Terminal. Вы можете включить Windows Terminal по умолчанию в приложении настроек Windows или внутри настроек Windows Terminal.
Соответствие профиля
Windows Terminal теперь будет соответствующим образом обрабатывать соответствие исполняемого файла, запущенного с его профилем терминала. Это означает, что все ваши настройки появятся, если у вас есть профиль с тем же исполняемым файлом, что и выбранный для запуска. Например, если щелкнуть «Командная строка» в меню «Пуск», откроется ваш профиль командной строки, а не профиль по умолчанию, в котором запущен cmd.exe. Эта функция доступна только в Windows Terminal Preview и будет перенесена в Windows Terminal в будущем релизе.
Восстановление окон
Теперь вы можете настроить Windows Terminal на восстановление ваших предыдущих вкладок и панелей после перезапуска. Это можно включить, установив для "firstWindowPreference" значение "persistedWindowLayout" в глобальных настройках вашего файла settings.json или в настройках на странице запуска.
"firstWindowPreference": "persistedWindowLayout"
Полная прозрачность
Windows Terminal теперь поддерживает полную прозрачность в Windows 11! Вместо использования акрила вы можете получить полную прозрачность, аналогичную варианту прозрачности, доступному в оригинальной консоли. Улучшением по сравнению с Windows Console Host в этой реализации является то, что текст останется непрозрачным, а фон станет прозрачным. Это позволяет вам читать подсказку терминала, не теряя контраста!
Совет: Вы можете контролировать уровень прозрачности вашего окна с помощью Ctrl + Shift + Scroll.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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