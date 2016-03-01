Microsoft выпустила Windows App SDK 1.2
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 22:40
- Просмотров: 51
Windows App SDK — это набор инструментов и API-интерфейсов, которые разработчики могут использовать в своих приложениях для Windows, чтобы обеспечить «согласованную» функциональность на различных устройствах, использующих Windows 10 (версии 1809 и выше) и Windows 11. Важно понимать, что он не заменяет существующие типы приложений, такие как .NET или Windows SDK, он просто предоставляет унифицированный набор API-интерфесов, который можно использовать для дополнения существующих приложений. Теперь Microsoft выпустила Windows App SDK 1.2.
Изюминкой этого релиза, возможно, является возможность создания сторонних виджетов для приложений Win32 в предварительных сборках Windows 11 и тестирования их локально.
Windows App SDK 1.2 также позволяет разработчикам использовать новейшие элементы управления воспроизведением мультимедиа WinUI 3. Они также могут воспользоваться преимуществами Microsoft Azure Communication Services в облаке, чтобы добавить в свое приложение возможности голосовых и видеовызовов.
HDR и Auto Color Management (ACM) теперь также поддерживаются через класс DisplayInformation Windows App SDK. Это позволяет клиентским приложениям относительно легко отслеживать изменения представления приложений. А если вы используете Visual Studio 17.3 Preview 2 или более позднюю версию, еще одним интересным элементом является возможность нативной разработки для архитектуры Arm64.
Другие обновления включают обрезку для приложений .NET, Dynamic Refresh Rate (DRR) в Windows 11 и компонент AppNotificationBuilder для простого создания и определения уведомлений. Microsoft также подчеркнула, что бинарный след Windows App SDK 1.2 x64 на 11% меньше, чем у версии 1.1.5.
Что касается того, что будет дальше, Microsoft не сообщила ничего конкретного. Она лишь упомянула, что работает с партнерами по разработке, чтобы их приложения были переведены на WinUI 3 и Windows App SDK.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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