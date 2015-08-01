Сотрудник Microsoft понял, почему пользователи продолжают жаловаться на системные требования Windows 11

Всех с Новым годом! В прошлом месяце, перед праздниками, я хотел запустить виртуальную машину Windows 11 на Hyper-V, чтобы запустить несколько тестов на контейнерах Windows в среде, отличной от моей локальной машины. Однако мне потребовалось некоторое время, чтобы запустить эту виртуальную машину, просто потому, что я забыл о новых требованиях к оборудованию для Windows 11 и о том, что мне нужно было настроить их, прежде чем устанавливать на нее новую ОС. Этот пост в блоге — мой вклад, чтобы вам не пришлось проходить через то же самое!

Хотя у различных пользователей есть множество различных жалоб на Windows 11, одна из самых больших, как правило, связана с системными требованиями Windows 11. И, похоже, что сегодня кто-то в Microsoft осознал, с какими проблемами или неудобствами приходится сталкиваться некоторым из этих людей из-за таких требований, как TPM 2.0 и Secure Boot.Винисиус Аполинарио, Senior Cloud Advocate в компании, опубликовал в блоге на веб-сайте Microsoft Tech Community пост, в котором объясняется, как можно установить виртуальную машину ((VM) ) Windows 11 на систему Hyper-V. Идея пришла к Аполинарио, когда его встретило сообщение «Этот ПК не может запустить Windows 11».Он говорит:Само руководство очень полезно, так как показывает, как правильно настроить виртуальную машину в Windows 11. Вы можете прочитать пост в блоге здесь Узнать другие подробности можно здесь