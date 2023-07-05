Microsoft не выпустит новые предварительные сборки Windows 11 на этой неделе

  • Категория: Windows 11
  • Дата: 5-07-2023, 19:03
  • Просмотров: 113

На этой неделе США праздновали День независимости, и, похоже, многие сотрудники Microsoft тоже решили отдохнуть на этой неделе.



В новом посте в Twitter-аккаунте Windows Insider Program говорится, что на этой неделе инсайдерские сборки не будут выпущены для каналов Dev, Beta и Canary.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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