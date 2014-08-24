Стали доступны майские накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1
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- Категория: Windows 7
- Дата: Вчера, 23:26
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Компания Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1.
Вот список всех представленных обновлений:
• KB4556846;
• KB4556853;
• KB4556836;
• KB4556843;
KB4556846 имеет следующие исправления:
• Обновлена дата начала перехода на летнее время (DST) в Королевстве Марокко в 2020 году. Дополнительную информацию см. в KB4557900;
• Исправлена проблема, которая приводит к тому, что автономная синхронизация файлов переставала отвечать на запросы или завершалась неудачей в mobsyc.exe;
• Есть обновления безопасности для Internet Explorer, Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform and Frameworks, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Kernel, Windows Core Networking, Internet Information Services, Windows Network Security and Containers, Windows Active Directory, Microsoft JET Database Engine и Windows Storage and Filesystems;
KB4556853 имеет следующие исправления:
• Обновлена дата начала перехода на летнее время (DST) в Королевстве Марокко в 2020 году. Дополнительную информацию см. в KB4557900;
• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Kernel, Windows Core Networking, Internet Information Services, Windows Network Security and Containers, Windows Active Directory, Microsoft JET Database Engine и Windows Storage and Filesystems;
KB4556836 имеет следующие исправления:
• Исправлена проблема, которая препятствовала установке некоторых приложений, если они опубликованы с использованием Group Policy Object;
• Исправлена проблема, из-за которой Windows неправильно сообщала о состоянии подключения сетевого интерфейса. Эта проблема могла привести к тому, что программное обеспечение, запрашивающее состояние мультимедийного соединения, получало результат «Неизвестно» от сетевого интерфейса после установки обновлений Windows, выпущенных после 11 февраля 2020 года. Эта проблема была замечена в компоненте Network Access Manager клиента Cisco AnyConnect Secure Mobility;
• Обновлена дата начала перехода на летнее время (DST) в Королевстве Марокко в 2020 году. Дополнительную информацию см. в KB4557900;
• Есть обновления безопасности для Internet Explorer, the Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform and Frameworks, Windows Apps, Windows Input and Composition, Windows Kernel, Internet Information Services, Windows Network Security and Containers, Windows Active Directory, the Microsoft JET Database Engine и Windows Storage and Filesystems;
KB4556843 имеет следующие исправления:
• Обновлена дата начала перехода на летнее время (DST) в Королевстве Марокко в 2020 году. Дополнительную информацию см. в KB4557900;
• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Apps, Windows Input and Composition, Windows Kernel, Internet Information Services, Windows Network Security and Containers, Windows Active Directory, Microsoft JET Database Engine и Windows Storage and Filesystems;
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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