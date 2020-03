Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.752 и 18362.752.Вот список исправлений:• Исправлена проблема, которая вызывала ошибку при печати в хранилище документов;• Исправлена проблема, которая отображала вводящее в заблуждение сообщение сброса для Win32-приложений, преобразованных в приложения Universal Windows Platform (UWP), такие как Microsoft Sticky Notes, Microsoft OneNote и т. д.;• Исправлена проблема с рисованием при помощи панели инструментов Microsoft Foundation Class (MFC), которая возникала при перетаскивании в среде с несколькими мониторами;• Исправлена проблема, которая препятствовала правильному распознаванию первого штриха ключа в ячейке DataGridView;• Исправлена проблема с производительностью в приложениях, которая возникала, когда контент, защищенный системой управления цифровыми правами (DRM), воспроизводился или приостанавливался в фоновом режиме;• Исправлена проблема, которая приводила к неудачным попыткам сделать скриншот окна с помощью API PrintWindow;• Исправлена проблема, из-за которой File Explorer неожиданно закрывался при использовании перемещаемых профилей между различными версиями Windows 10;• Исправлена проблема, которая не возвращала результаты поиска в поле поиска меню Пуск для пользователей, не имеющих локального профиля;• Исправлена проблема, которая приводила к неожиданному закрытию приложений, когда пользователь вводил восточноазиатские символы после изменения раскладки клавиатуры;• Исправлена проблема, которая не позволяла кнопке отключения звука работать на определенных устройствах с приложением Microsoft Your Phone.• Исправлена проблема, из-за которой даты календаря отображались не в тот день недели в области часов и даты области уведомлений при выборе часового пояса Самоа;• Исправлена проблема, при которой происходил сбой форматирования таблиц в PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) во время удаленной сессии. Сообщение об ошибке: «Метод удаленного хоста get_WindowsSize не реализован»;• Исправлена проблема с чтением журналов с помощью функции OpenEventLogA ();• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что контроллеры домена (DC) регистрировали строчную и смешанную или полностью прописную запись службы Domain Name System (DNS) (SRV) в зоне DNS _MSDCS. (forest root domain). Это происходило, когда имена компьютеров DC содержали один или несколько символов в верхнем регистре;• Исправлена проблема, которая могла привести к задержке до двух минут при входе в систему или разблокировке сессии на компьютерах, подключенных к Hybrid Azure Active Directory;• Исправлена проблема, которая приводила к сбою проверки подлинности в среде Azure Active Directory, и ошибка не отображалась;• Исправлена проблема, из-за которой компьютеры, на которых включена Credential Guard, не могли присоединиться к домену. Сообщение об ошибке: «Часы сервера не синхронизированы с часами основного контроллера домена»;• Исправлена проблема, которая приводила к сбою проверки подлинности при использовании Azure Active Directory и изменении идентификатора безопасности (SID) пользователя;• Исправлена проблема, при которой некоторые ПК не могли автоматически переходить в спящий режим при определенных обстоятельствах из-за Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) Auto Incident Response (IR);• Исправлена проблема, которая препятствовала успешному запуску Microsoft Defender ATP Threat & Vulnerability Management на некоторых компьютерах;• Улучшает поддержку путей к файлам без ASCII для Microsoft Defender ATP Auto IR;• Исправлена проблема с производительностью при помощи API-интерфейса Windows Runtime (WinRT), который отправляет значения отката для определенной скорости поглощения (SAR);• Исправлена проблема, из-за которой в шаблоне Windows.admx отсутствовал один из тегов SupportedOn;• Исправлена проблема, которая препятствовала закрытию приложений;• Исправлена проблема, из-за которой создавалась группа администраторов Storage Replica с неправильными SAM-Account-Type и Group-Type. Это делало группу администраторов Storage Replica непригодной для использования при перемещении эмулятора основного контроллера домена (PDC);• Восстанавливает созданный атрибут в Active Directory и Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) для msDS-parentdistname;• Исправлена проблема с оценкой состояния совместимости экосистемы Windows, чтобы помочь обеспечить совместимость приложений и устройств для всех обновлений Windows;• Исправлена проблема, которая препятствовала перемещению параметров Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) для включения файлов подписи, используемых для новых сообщений, переадресованных сообщений и ответов;• Исправлена проблема, которая препятствовала работе функции учета Network Policy Server (NPS). Это происходило, когда NPS настроен на использование SQL для учета с новым драйвером базы данных OLE (compound document) (MSOLEDBSQL.dll) после перехода на Transport Layer Security (TLS) 1.2;• Исправлена проблема, которая не позволяла стандартным учетным записям пользователей, для которых настроены максимальные параметры User Account Control (UAC), устанавливать Language Features On Demand (FOD) с помощью системных настроек;• Исправлена проблема, которая приводит к сбою попыток завершить подключение к virtual private network (VPN); вместо этого состояние оставалось на «Подключение»;Вот одно специальное исправление для версии 1909:• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось сохранить настройки языка локали в образе ОС, настроенном во время подготовки системы (Sysprep);Узнать другие подробности можно здесь