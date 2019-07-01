AdDuplex: November 2019 Update установлено на 33.4% ПК с Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 18:19
- Просмотров: 67
Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.
Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 May 2019 Update (1903) установлено на 49.2% ПК, а Windows 10 O18U – на 9.3% ПК. Если же брать Windows 10 November 2019 Update и более старые версии, то их доля находится на уровне 33.4% и 1.9%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.8%.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reports.adduplex.com
reports.adduplex.com
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