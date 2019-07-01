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AdDuplex: November 2019 Update установлено на 33.4% ПК с Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 18:19
  • Просмотров: 67


Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.

AdDuplex: November 2019 Update установлено на 33.4% ПК с Windows 10


Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 May 2019 Update (1903) установлено на 49.2% ПК, а Windows 10 O18U – на 9.3% ПК. Если же брать Windows 10 November 2019 Update и более старые версии, то их доля находится на уровне 33.4% и 1.9%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.8%.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reports.adduplex.com
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Slimus
Посетитель | Сегодня, 19:03
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У меня на фирме все пк пока на 1803 админи не хотят обновлять. Не сломано не чини. Так что это не показатель.
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