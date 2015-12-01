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Microsoft обновила сайт расширений Microsoft Edge

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:27
  • Просмотров: 84


Компания Microsoft обновила сайт расширений Microsoft Edge.

Вот список новых возможностей;

• Новая домашняя страница;
• Кнопка «Получить» для быстрой загрузки;
• Фильтр по категориям при поиске;
• Раздел «Выбор редакции»;
• Раздел «В тренде»;
• Раздел «Начало работы»;
• Другое;









Новый дизайн доступен в Microsoft Edge Сanary Build 84.0.505.0 или выше.
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
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