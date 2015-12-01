Компания Microsoft обновила сайт расширений Microsoft Edge.Вот список новых возможностей;• Новая домашняя страница;• Кнопка «Получить» для быстрой загрузки;• Фильтр по категориям при поиске;• Раздел «Выбор редакции»;• Раздел «В тренде»;• Раздел «Начало работы»;• Другое;Новый дизайн доступен в Microsoft Edge Сanary Build 84.0.505.0 или выше.