Windows 10 May 2020 Update получит функцию для защиты от потенциально нежелательных приложений
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 09:24
- Просмотров: 105
Потенциально нежелательные приложения (PUA) — это категория программного обеспечения, которая может заставить вашу машину работать медленно, отображать неожиданную рекламу или, в худшем случае, устанавливать другое программное обеспечение, которое может быть более вредным или раздражающим.
Windows Security имеет защиту на основе репутации, которая может помочь защитить ваш компьютер от потенциально нежелательных приложений. Блокировка потенциально нежелательных приложений была впервые представлена в Windows 10 May 2020 Update и отключена по умолчанию.
Как мне её включить?
Чтобы включить потенциально нежелательную блокировку приложений, выберите Пуск> Настройки> Обновление и безопасность> Безопасность Windows> Управление приложениями и браузером> Параметры защиты на основе репутации.
Там вы найдете элемент управления, который позволяет включить блокировку потенциально нежелательных приложений и выбрать, хотите ли вы блокировать приложения, загрузки или и то, и другое.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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