Microsoft может выпустить первую сборку 21H1 на следующей неделе

Windows 10X Build 20141.1000 ???? pic.twitter.com/V1zxCK9JqR — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) June 12, 2020

В прошлом месяце Microsoft начала развертывать Windows 10 May 2020 Update для всех пользователей. Хотя обновление все еще находится в процессе развертывания, Microsoft может начать выпускать сборки следующего крупного обновления для инсайдеров Windows.По данным Aggiornamenti Lumia, Microsoft сейчас тестирует сборку 20141 как для Windows 10, так и для Windows 10X. Это говорит о том, что компания может выпустить её на следующей неделе.