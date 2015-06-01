Microsoft может выпустить первую сборку 21H1 на следующей неделе
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:45
- Просмотров: 0
В прошлом месяце Microsoft начала развертывать Windows 10 May 2020 Update для всех пользователей. Хотя обновление все еще находится в процессе развертывания, Microsoft может начать выпускать сборки следующего крупного обновления для инсайдеров Windows.
Windows 10X Build 20141.1000 ???? pic.twitter.com/V1zxCK9JqR— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) June 12, 2020
По данным Aggiornamenti Lumia, Microsoft сейчас тестирует сборку 20141 как для Windows 10, так и для Windows 10X. Это говорит о том, что компания может выпустить её на следующей неделе.
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
twitter.com/ALumia_Italia
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