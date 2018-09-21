Microsoft Search — это корпоративный поиск в Microsoft 365, который повышает производительность и экономит время, предоставляя более релевантные результаты поиска для вашей организации. Быстрый поиск людей, закладок, местоположений и Q&A в поиске Windows. С помощью Microsoft Search в Windows теперь можно получать ответы как по работе, так и по Интернету, интегрированные в панель поиска.

Дорожная карта Microsoft 365 говорит о том, что Microsoft Search для Windows 10 может быть выпущен в сентябре 2020 года.Вот описание этой функции:Узнать другие подробности можно здесь