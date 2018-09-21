Microsoft Search для Windows 10 может быть выпущен в сентябре 2020 года
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:21
- Просмотров: 0
Дорожная карта Microsoft 365 говорит о том, что Microsoft Search для Windows 10 может быть выпущен в сентябре 2020 года.
Вот описание этой функции:
Microsoft Search — это корпоративный поиск в Microsoft 365, который повышает производительность и экономит время, предоставляя более релевантные результаты поиска для вашей организации. Быстрый поиск людей, закладок, местоположений и Q&A в поиске Windows. С помощью Microsoft Search в Windows теперь можно получать ответы как по работе, так и по Интернету, интегрированные в панель поиска.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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