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Microsoft Search для Windows 10 может быть выпущен в сентябре 2020 года

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:21
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Дорожная карта Microsoft 365 говорит о том, что Microsoft Search для Windows 10 может быть выпущен в сентябре 2020 года.

Вот описание этой функции:

Microsoft Search — это корпоративный поиск в Microsoft 365, который повышает производительность и экономит время, предоставляя более релевантные результаты поиска для вашей организации. Быстрый поиск людей, закладок, местоположений и Q&A в поиске Windows. С помощью Microsoft Search в Windows теперь можно получать ответы как по работе, так и по Интернету, интегрированные в панель поиска.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
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