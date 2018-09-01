Microsoft выпустила официальные ISO-образы сборки Windows 10 Build 20150
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:14
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Microsoft выпустила официальные ISO-образы сборки Windows 10 Build 20150.
Как обычно, их можно загрузить в разделе Advanced Preview Download, который можно найти на сайте Windows Insider. Они также представлены в трех вариантах — Insider Preview, Insider Preview Enterprise и Insider Preview Home China.
Вы можете изучить пресс-релиз сборки 20150 здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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