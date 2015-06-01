Развертывание Microsoft Edge через Центр обновления Windows распространяется на образовательные и бизнес-устройства
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:31
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За последние шесть месяцев мир кардинально изменился благодаря переходу на удаленные рабочие среды и виртуальные классы, доступ к которым теперь осуществляется через веб-браузер. Благодаря удаленной работе и обучению ИТ-отделы должны быть оснащены всем необходимым для защиты своих школ и организаций в этой новой гипер-цифровой среде. Чтобы соответствовать этим изменившимся условиям, Microsoft делает свой новый браузер - с новейшими функциями безопасности - более доступным через Центр обновления Windows.
Недавно компания начала развертывание нового браузера Microsoft Edge для устройств с Windows 10 с помощью Центра обновления Windows, следуя плану, который компания наметила в январе, который исключал учебные и бизнес-устройства. Сейчас Microsoft предоставляет обновление этого плана.
Начиная не ранее 30 июля 2020 года, Microsoft обновит Microsoft Edge Legacy до нового браузера Microsoft Edge с помощью Центра обновления Windows на устройствах с Windows 10 в сфере образования и бизнеса. Это обновление не повлияет на устройства в сфере образования и бизнеса, обновленные Windows Update for Business (WUfB) или Windows Server Update Services (WSUS). Обновления будут нацелены в первую очередь на образовательные устройства, чтобы приспособиться к школьному времени. Microsoft поделится бизнес-графиком позже.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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