Microsoft начала развертывать Microsoft Edge для Windows 7 и Windows 8.1 через Центр обновления Windows
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- Категория: Windows 7
- Дата: Сегодня, 14:52
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Компания Microsoft начала развертывать Microsoft Edge для Windows 7 и Windows 8.1 через Центр обновления Windows.
Это обновление включает в себя следующие улучшения качества:
• Новый Microsoft Edge будет закреплен на панели задач и добавит ярлык на рабочий стол. Если ваша текущая версия Microsoft Edge уже имеет ярлык, он будет заменен;
• Новый Microsoft Edge не заменит Internet Explorer;
• Это обновление не изменит ваш браузер по умолчанию;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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