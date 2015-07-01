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Microsoft начала развертывать Microsoft Edge для Windows 7 и Windows 8.1 через Центр обновления Windows

  • Категория: Windows 7
  • Дата: Сегодня, 14:52
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft начала развертывать Microsoft Edge для Windows 7 и Windows 8.1 через Центр обновления Windows.

Это обновление включает в себя следующие улучшения качества:

• Новый Microsoft Edge будет закреплен на панели задач и добавит ярлык на рабочий стол. Если ваша текущая версия Microsoft Edge уже имеет ярлык, он будет заменен;
• Новый Microsoft Edge не заменит Internet Explorer;
• Это обновление не изменит ваш браузер по умолчанию;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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