Приложение OneDrive не позволяет пользователям Windows 10 выполнить обновление до May 2020 Update

Хотя Microsoft недавно признала проблему с функцией OneDrive Files On-Demand , похоже, что само приложение OneDrive не позволяет пользователям выполнить обновление до Windows 10 May 2020 Update. Согласно сообщениям на Reddit, удаление приложения OneDrive из Windows 10 позволяет пользователям разблокировать свои системы и установить May 2020 Update.Если вы не можете установить May 2020 Update, выполните следующие действия, чтобы удалить OneDrive из вашей системы:• Откройте меню Пуск и введите «Программы»;• Нажмите «Установка и удаление программ»;• Введите «OneDrive» в строке поиска в разделе «Приложения и возможности»;• Выберите «OneDrive» и нажмите «Удалить», чтобы удалить OneDrive из системы;После этого вы можете вернуться в Настройки> Обновления и безопасность> Центр обновления Windows и нажать «Проверить наличие обновлений», чтобы загрузить и установить Windows 10 May 2020 Update. После установки обновления вы можете загрузить и установить OneDrive.Узнать другие подробности можно здесь