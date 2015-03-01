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Приложение OneDrive не позволяет пользователям Windows 10 выполнить обновление до May 2020 Update

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:34
  • Просмотров: 147

Хотя Microsoft недавно признала проблему с функцией OneDrive Files On-Demand , похоже, что само приложение OneDrive не позволяет пользователям выполнить обновление до Windows 10 May 2020 Update. Согласно сообщениям на Reddit, удаление приложения OneDrive из Windows 10 позволяет пользователям разблокировать свои системы и установить May 2020 Update.

Если вы не можете установить May 2020 Update, выполните следующие действия, чтобы удалить OneDrive из вашей системы:

• Откройте меню Пуск и введите «Программы»;
• Нажмите «Установка и удаление программ»;
• Введите «OneDrive» в строке поиска в разделе «Приложения и возможности»;
• Выберите «OneDrive» и нажмите «Удалить», чтобы удалить OneDrive из системы;

После этого вы можете вернуться в Настройки> Обновления и безопасность> Центр обновления Windows и нажать «Проверить наличие обновлений», чтобы загрузить и установить Windows 10 May 2020 Update. После установки обновления вы можете загрузить и установить OneDrive.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
reddit.com
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