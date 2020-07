Некоторые пользователи Windows 10 не могут выполнить обновление до May 2020 Update с помощью инструмента Media Creation Tool

В мае Microsoft официально выпустила Windows 10 May 2020 Update через Центр обновления Windows. Тем не менее, обновление было доступно для ограниченного количества пользователей, поскольку компания заблокировала его на огромном количестве устройств из-за многочисленных известных проблем.Теперь пользователи Windows 10 жалуются на проблемы с Media Creation Tool. Этот инструмент позволяет пользователям обновить свои ПК до последнего обновления Windows или создать ISO-файл Windows 10, который можно использовать для установки или обновления нескольких компьютеров. Согласно отчетам на портале Reddit, пользователи получают ошибки при обновлении до Windows 10 May 2020 Update с помощью инструмента Media Creation Tool.У Microsoft есть страница поддержки , посвященная ошибке 0xC1900101. На странице поддержки перечислено несколько обходных путей, таких как удаление антивируса и обновление BIOS. Кроме того, компания также предлагает чистую установку Windows 10, если ни один из обходных путей не решит проблему.Microsoft опубликовала отдельную страницу известных проблем в качестве справочной информации для пользователей Windows 10, которые планируют обновить систему до May 2020 Update, но все еще упускает из виду множество проблем.