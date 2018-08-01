Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Статистика ОС и браузеров за июль 2020 года

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:54
  • Просмотров: 157
Статистика ОС и браузеров за июль 2020 года

Компания NetMarketShare представила статистику ОС и браузеров за июль 2020 года.

Статистика ОС выглядит следующим образом:

• Windows 10 – 59.59%;
• Windows 7 – 23.11%;



Статистика браузеров выглядит следующим образом:

• Google Chrome – 71%;
• Microsoft Edge – 8.46%;
• Firefox – 7.27%;
• Internet Explorer – 5.99%;

Илья Источник:
netmarketshare.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Статистика ОС и браузеров за апрель 2020 года

Статистика ОС и браузеров за апрель 2020 года

Статистика ОС и браузеров за март 2020 года

Статистика ОС и браузеров за март 2020 года

Статистика ОС и браузеров за декабрь 2019 года

Статистика ОС и браузеров за декабрь 2019 года

Статистика ОС и браузеров за июль 2019 года

Статистика ОС и браузеров за июль 2019 года

Статистика ОС и браузеров за июль 2018 года

Статистика ОС и браузеров за июль 2018 года




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 50
Пользователей: 0
Гостей: 50
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+8  
Новостей: 12203
+0  
Комментариев: 39441
+0  
Пользователей: 10034