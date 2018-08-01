Статистика ОС и браузеров за июль 2020 года
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:54
- Просмотров: 157
Компания NetMarketShare представила статистику ОС и браузеров за июль 2020 года.
Статистика ОС выглядит следующим образом:
• Windows 10 – 59.59%;
• Windows 7 – 23.11%;
Статистика браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 71%;
• Microsoft Edge – 8.46%;
• Firefox – 7.27%;
• Internet Explorer – 5.99%;
Илья Источник:
netmarketshare.com
netmarketshare.com
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