Microsoft работает над нативной интеграцией Skype Meet Now в Windows 10

На этой неделе Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20211 для инсайдеров в Dev Channel. В этой новой сборке Windows 10 была обнаружена новая функция. Похоже, что Microsoft планирует добавить нативную интеграцию Skype Meet Now в Windows 10. Как вы можете видеть на изображении выше, Microsoft добавит кнопку Skype Meet Now в область уведомлений панели задач. Нажав кнопку «Встретиться сейчас», вы можете либо создать собрание, либо присоединиться к нему.