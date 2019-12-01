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Microsoft работает над нативной интеграцией Skype Meet Now в Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 08:55
  • Просмотров: 0

На этой неделе Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20211 для инсайдеров в Dev Channel. В этой новой сборке Windows 10 была обнаружена новая функция. Похоже, что Microsoft планирует добавить нативную интеграцию Skype Meet Now в Windows 10. Как вы можете видеть на изображении выше, Microsoft добавит кнопку Skype Meet Now в область уведомлений панели задач. Нажав кнопку «Встретиться сейчас», вы можете либо создать собрание, либо присоединиться к нему.

Илья Источник:
mobile.twitter.com/WithinRafael
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