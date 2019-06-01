Microsoft развертывает поддержку кастомных тем для страницы новой вкладки в Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:07
- Просмотров: 126
Еще в 2018 году Microsoft отказалась от EdgeHTML и приняла Google Chromium для своего веб-браузера. С тех пор компания работает вместе с Google над улучшением Chromium, а также Microsoft Edge на Chromium.
Теперь Microsoft добавила еще одну функцию в браузер Edge, которая позволяет пользователям загружать кастомные темы из сторонних магазинов и применять их на странице новой вкладки. Ранее компания добавила поддержку тем из Chrome Web Store, но эти темы не распространялись на страницу новой вкладки. Пользователи Edge теперь могут выполнить следующие шаги, чтобы применить темы и к странице новой вкладки:
• Откройте Microsoft Edge и щелкните иконку шестеренки в правом верхнем углу страницы новой вкладки;
• Нажмите «Пользовательская» и выберите «Пользовательская тема» в разделе «Фон»;
Это применит кастомную тему к странице новой вкладки. Если вы не выбрали тему, то можете перейти в Chrome Web Store и добавить темы в Microsoft Edge.
Обратите внимание, что Microsoft все еще развёртывает функцию кастомных тем для пользователей Edge Beta и Stable. Если вы столкнулись с ошибкой при установке темы, вам нужно будет включить флаг «Разрешить установку тем из внешнего магазина». После включения вы сможете устанавливать кастомные темы и управлять установленными темами из Настройки> Внешний вид> Пользовательские темы.
Наряду с кастомными темами Microsoft также добавила опцию «Предварительная загрузка новой вкладки для ускорения опыта» для Edge Canary и Dev. Это позволяет браузеру предварительно загружать новую вкладку в фоновом режиме, чтобы сократить время загрузки. В настоящее время эта опция ограничена Canary и Dev, и ею можно управлять через Настройки> Новая вкладка.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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