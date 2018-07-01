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Функция Web Capture получила опцию «Добавить заметки» в Edge Dev

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 17:50
  • Просмотров: 83

Месяц назад Microsoft начала выпускать сборки Edge с функцией Web Capture, а несколько дней назад компания сделала её официальной.

В то время Microsoft заявила, что новая функция будет предлагать только базовую функциональность захвата экрана, но в будущем появятся дополнительные функции, такие как рукописный ввода на снимках экрана, выделение разделов, захват всей веб-страницы и даже добавление комментариев при прокрутке снимков экрана.

Теперь первые признаки дополнительных функций появляются в Edge Dev.

Лео Варела сообщил, что функция «Добавить заметки» теперь доступна для некоторых пользователей в последней сборке Edge Dev.



Эта функция позволяет использовать перо для добавления заметок к веб-снимку в разных цветах и разной толщине пера.



Полученные заметки затем можно скопировать в буфер обмена или поделиться ими с помощью инструмента общего доступа Windows 10.



Узнать другие подробности можно тут.
Илья Источник:
reddit.com
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