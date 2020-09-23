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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 87.0.658.0

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:53
  • Просмотров: 19
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 87.0.658.0

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 87.0.658.0. Вот несколько интересных анонсов:

• В свете их недавнего внедрения в Dev у Microsoft есть небольшой обзор работы над PDF-оглавлением и улучшениями прокрутки: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/improvements-in-pdf-reader-table-of-contents-and-smooth/m-p/1732029;
• В ожидании его более широкого внедрения Microsoft подробно познакомила с новым инструментом захвата веб-скриншотов: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/introducing-web-capture-for-microsoft-edge/m-p/1721318;
• Для веб-разработчиков у компании есть статья, в которой объявляется об общедоступности расширения Edge Dev Tools for VS Code: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/10/01/microsoft-edge-tools-vscode/;
• Для тех, кому интересно, как работает браузер, Microsoft подробно ознакомила с многопроцессной архитектурой: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/09/30/microsoft-edge-multi-process-architecture/. В частности, это может помочь ответить, почему в диспетчере задач больше процессов Edge, чем вкладок в браузере;
• Наконец, от команды по производительности получено объяснение того, что она думает о «производительности»: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/09/23/faster-leaner-more-efficient-microsoft-edge/;

Добавлены функции:

• Добавлена возможность перевода выделенного текста на странице;
• Добавлена возможность никогда не переводить конкретный сайт;
• Добавлена политика управления для настройки распознавания речи. Обратите внимание, что обновления документации и административных шаблонов по-прежнему необходимы;
• Устарела политика управления для включения устаревших функций веб-платформы;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема, из-за которой открытие Edge иногда приводило к синему экрану устройства;
• Исправлена проблема, из-за которой при открытии страницы управления загрузками иногда происходил сбой браузера;
• Исправлен сбой при открытии веб-сайта, установленного как приложение;
• Исправлен сбой, когда Password Monitor показывает предупреждение;
• Исправлена проблема, из-за которой использование некоторых специальных функций, таких как диктор, иногда приводило к сбою вкладок в некоторых версиях Windows 10;
• Исправлена проблема, из-за которой при перетаскивании элементов в коллекцию иногда происходил сбой панели коллекций;
• Исправлена проблема, из-за которой Edge иногда открывал многие окна командной строки с ERROR: file_io_win.cc(180);

Изменено поведение:

• Временно отключены карточки, которые появляются при наведении курсора мыши на вкладки;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда между вкладками или между кнопкой новой вкладки и последней вкладкой оставалось пустое пространство;
• Исправлена проблема, из-за которой функция «Читать вслух» иногда не начинала чтение с текущего местоположения в PDF-файлах;
• Исправлена проблема, из-за которой изображение профиля на ярлыке панели задач не совпадало с изображением в браузере;
• Исправлена проблема, из-за которой поиск на странице управления историей иногда не работал;
• Исправлена проблема, при которой использование Guided Switch открывало дополнительную новую вкладку;
• Исправлена проблема, из-за которой Guided Switch иногда срабатывал для всплывающих окон;
• Исправлена проблема, из-за которой текст, выделенный в PDF-файлах, иногда не отменялся, когда это было необходимо;
• Исправлена проблема, из-за которой сочетания клавиш, зарегистрированные расширениями, иногда не работали;

Известные проблемы:

• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемой, когда немедленно происходит сбой всех вкладок и расширений с ошибкой STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. Наиболее распространенной причиной этой ошибки является устаревшее программное обеспечение безопасности или антивирусное программное обеспечение от таких поставщиков, как Symantec, и в этих случаях обновление этого программного обеспечения исправит ее;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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