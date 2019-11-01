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Статистика ОС и браузеров за октябрь 2020 года

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 16:13
  • Просмотров: 263
Статистика ОС и браузеров за октябрь 2020 года

Компания NetMarketShare представила статистику ОС и браузеров за октябрь 2020 года.

Статистика ОС выглядит следующим образом:

• Windows 10 – 64.4%;
• Windows 7 – 20.41%;



Статистика браузеров выглядит следующим образом:

• Google Chrome – 69.25%;
• Microsoft Edge – 10.22%;
• Firefox – 7.22%;

Илья Источник:
netmarketshare.com
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