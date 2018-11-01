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Microsoft дополнила список известных проблем Windows 10 October 2020 Update

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:35
  • Просмотров: 230
Microsoft дополнила список известных проблем Windows 10 October 2020 Update

Компания Microsoft дополнила список известных проблем Windows 10 October 2020 Update.

Вот список новых известных проблем:

• Сертификаты могут отсутствовать после обновления до более новой версии Windows 10;
• Вы можете получить сообщение об ошибке при доступе к параметрам входа в систему или пользовательской оснастке MMC;
• Ошибка остановки при подключении SSD-накопителя Thunderbolt NVMe;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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