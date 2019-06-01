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Microsoft расширила доступность Microsoft Edge WebView2

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:48
  • Просмотров: 72

Месяц назад Microsoft объявила об общедоступности WebView2 для приложений Win32 C/C ++. WebView2 основан на Chromium, как и новый браузер Microsoft Edge. Это преемник WebView на основе EdgeHTML. Теперь Microsoft объявила об общедоступности WebView2 для .NET 5, .NET Core, а также приложений .NET Framework WinForms и WPF в существующих версиях Windows.

Но это еще не все. Еще одна вещь, которая была обещана и реализуется сегодня, — это режим распространения фиксированной версии WebView2. Большинство элементов WebView2 будут регулярно обновляться, как и Chromium.

Microsoft заявила, что будет обновлять SDK каждые шесть недель.

Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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