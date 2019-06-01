Microsoft расширила доступность Microsoft Edge WebView2
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:48
- Просмотров: 72
Месяц назад Microsoft объявила об общедоступности WebView2 для приложений Win32 C/C ++. WebView2 основан на Chromium, как и новый браузер Microsoft Edge. Это преемник WebView на основе EdgeHTML. Теперь Microsoft объявила об общедоступности WebView2 для .NET 5, .NET Core, а также приложений .NET Framework WinForms и WPF в существующих версиях Windows.
Но это еще не все. Еще одна вещь, которая была обещана и реализуется сегодня, — это режим распространения фиксированной версии WebView2. Большинство элементов WebView2 будут регулярно обновляться, как и Chromium.
Microsoft заявила, что будет обновлять SDK каждые шесть недель.
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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