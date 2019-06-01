Windows 10 может получить возможность запуска Android-приложений
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 20:52
- Просмотров: 107
По словам Зака Боудена, Microsoft работает над решением, которое позволит запускать Android-приложения в Windows 10. Ожидается, что эта функция может быть выпущена уже в следующем году. Подробности о том, как компания собирается делать это, пока неизвестны, но вскоре мы получим ответ от Зака, поскольку он обещает рассказать больше, когда сможет.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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