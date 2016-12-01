Microsoft Edge Canary теперь имеет новое всплывающее меню для управления загрузками
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 17:35
- Просмотров: 0
Microsoft Edge Canary получил новое всплывающее меню для управления загрузками.
Если вы используете Edge Canary, то увидите раздел «Загрузки» во всплывающем меню. Это означает, что теперь вы можете получить доступ ко всем файлам, которые вы только что загрузили, просто нажав на меню «…», расположенное в правом верхнем углу браузера. Щелкнув правой кнопкой мыши на опции «Загрузки», вы сможете закрепить кнопку на панели инструментов, что упростит управление загрузками.
Как вы можете видеть на изображениях выше, управлять загрузками стало намного проще. Вы сможете приостанавливать и возобновлять загрузку из меню одним щелчком мыши. Кроме того, вы можете легко удалить любые элементы из списка загруженных файлов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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