Встроенный PDF-ридер Edge получает видео-комментарии
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:00
- Просмотров: 0
Microsoft прилагает все усилия, чтобы улучшить программу чтения PDF-файлов в новом браузере Edge, и студенты будут особенно рады последней возможности.
В Edge Canary вы можете добавлять видео в качестве комментариев к PDF-документу.
Эта функция, которая будет особенно полезна, например, при аннотировании учебника с пояснительным видео, требует, чтобы вы добавляли URL-адрес видео в комментарий, как показано ниже.
Нажмите на изображение для демонстрации
Чтобы включить эту функцию, вы должны переключить флаг «Add video comments in PDF» в edge://flags.
Узнать другие возможности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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