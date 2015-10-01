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Встроенный PDF-ридер Edge получает видео-комментарии

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:00
  • Просмотров: 0

Microsoft прилагает все усилия, чтобы улучшить программу чтения PDF-файлов в новом браузере Edge, и студенты будут особенно рады последней возможности.

В Edge Canary вы можете добавлять видео в качестве комментариев к PDF-документу.

Эта функция, которая будет особенно полезна, например, при аннотировании учебника с пояснительным видео, требует, чтобы вы добавляли URL-адрес видео в комментарий, как показано ниже.


Нажмите на изображение для демонстрации


Чтобы включить эту функцию, вы должны переключить флаг «Add video comments in PDF» в edge://flags.



Узнать другие возможности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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