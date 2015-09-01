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Microsoft Edge Dev теперь предоставляет пользователям предварительный просмотр открытых вкладок

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 14:13
  • Просмотров: 212

В июле прошлого года Microsoft представила экспериментальный флаг в предварительных сборках Edge, который позволял пользователям включать «Предварительный просмотр вкладок» в браузере. Недавно компания включила эту функцию по умолчанию для всех инсайдеров в Edge Canary. Также эта функция была замечена Edge Dev.



Предварительный просмотр вкладок также не нов, и он присутствовал в устаревшей версии Edge. Эта функция позволяет пользователям предварительно просматривать свои открытые вкладки, наведя на них курсор мыши, без необходимости отходить от текущей страницы. Эта функция может помочь быстрее переключиться на нужную страницу, быстро просмотрев ее содержимое.

Как отметил пользователь под ником «Leopeva64-2», Microsoft также представила возможность добавления видео-комментариев в PDF-файлы. Это означает, что теперь инсайдеры Edge смогут добавить ссылку на онлайн-видео в виде заметки в PDF-файл. Эта функция в настоящее время скрыта под экспериментальным флагом в последних сборках Canary и Dev и должна быть включена, чтобы отображаться в контекстном меню.


Нажмите на изображение для демонстрации


Те, кто хочет опробовать эту функцию, могут перейти в edge://flags и включить флаг «Add Video Comments in PDF».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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