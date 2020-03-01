Microsoft Edge Canary получил функцию «Предварительный просмотр вкладок»
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:10
- Просмотров: 131
Microsoft Edge Canary Build 86.0.593.0 получил функцию «Предварительный просмотр вкладок».
Как включить новую функцию
1. Запустите Edge Canary Build 86.0.593.0 или более позднюю версию.
2. Посетите страницу edge://flags.
3. Найдите флаги «Tab Hover Cards» и «Tab hover Card Images», чтобы выбрать «Включено».
4. Перезагрузите браузер.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
twitter.com/mohamedmansour
twitter.com/mohamedmansour
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