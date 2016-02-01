Microsoft Edge скоро позволит пользователям синхронизировать платежную информацию между устройствами
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:27
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Microsoft работает над множеством новых функций для веб-браузера Edge. Новые функции включают в себя возможность синхронизации платежной информации между устройствами, массовое удаление сохраненных паролей и несколько улучшений для просмотра PDF-файлов.
Недавно Microsoft добавила несколько новых записей в дорожную карту Microsoft 365. В предстоящем обновлении Edge версии 90 Microsoft просканирует буфер обмена Windows на предмет соответствующей информации, такой как имя, номер телефона, адрес и т. д., необходимой для заполнения формы. Затем данные будут проанализированы в Edge и будут отображаться в виде предложений автозаполнения. Компания также работает над поддержкой массового удаления паролей, которая также будет развернута с версией Edge 90. Это позволит пользователям выбирать и удалять несколько паролей на ходу.
Затем Microsoft работает над расширением функции поиска по истории, чтобы пользователи могли искать в локальной и синхронизированной истории. В настоящее время пользователи могут выполнять поиск только в локальных данных, но с новой функцией они также смогут выполнять поиск в синхронизированной истории браузера. Это должно упростить поиск веб-сайтов, поскольку вам не нужно будет запоминать устройство, которое вы использовали для доступа к определенному веб-сайту.
Кроме того, Microsoft также работает над дополнительными параметрами масштабирования страниц при печати веб-страниц и PDF-файлов. Эти новые параметры включают «По размеру страницы» и «Фактический размер» и должны улучшить качество печати. Все эти функции будут добавлены в Microsoft Edge с обновлением версии 90, которое планируется развернуть 15 апреля 2021 года в канале Stable, а Beta запланирована на 16 марта.
Помимо вышеупомянутых функций, Microsoft также работает над двумя функциями для браузера Edge, которые будут выпущены с обновлением версии 92 позже в этом году. С выпуском Edge 92 пользователи смогут синхронизировать свою платежную информацию на всех устройствах, на которых выполнен вход. Это должно еще больше улучшить взаимодействие с пользователем и позволить пользователям получать доступ к своей платежной информации с любого устройства. Наконец, Microsoft работает над добавлением миниатюры страницы на левую панель при просмотре PDF-файлов. Это позволит пользователям быстро перемещаться между страницами, используя эти миниатюры.
Обе функции будут развернуты для пользователей Edge с выпуском версии 92, который планируется развернуть для пользователей Edge Stable 22 июля 2021 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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