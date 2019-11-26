Microsoft разрешит разработчикам PWA-приложений изменять строку заголовка в Windows

Область строки заголовка относится к пространству слева или справа от элементов управления окном (то есть кнопок для сворачивания, разворачивания, закрытия и т. д.) и часто содержит заголовок приложения. Window Controls Overlay позволяет прогрессивным веб-приложениям (PWA) создавать ощущение, что они больше похожи на приложения, заменяя существующую полноразмерную строку заголовка на небольшое наложение, содержащее элементы управления окном.

В марте стало известно, что Microsoft планирует помочь сделать PWA-приложения неотличимыми от обычных приложений, позволив разработчикам изменять строку заголовка окна.Согласно информации на web.dev, Microsoft и команда Chromium подтвердили свои планы, заявив:Начиная с Chrome 92, Windows Controls Overlay будет доступен в качестве первоначального ознакомления в Chrome. Ожидается, что первоначальное ознакомление завершится в Chrome 94 (ожидается в июле 2021 года).Разработчики могут экспериментировать с Window Controls Overlay локально, включив флаг #enable-desktop-pwas-window-controls-overlay в chrome://flags.Узнать другие подробности можно здесь