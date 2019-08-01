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Microsoft добавляет Math Solver в Edge для всех инсайдеров

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 16:02
  • Просмотров: 149

Компания Microsoft объявила, что функция Math Solver доступна в качестве предварительной версии в Microsoft Edge Canary, Dev и Beta. Экспериментальная функция разработана, чтобы помочь ученикам отточить свои математические навыки.

Math Solver позволяет ученикам делать снимок математической задачи и импортировать её в Edge. Затем искусственный интеллект Microsoft предоставит ответ и инструкции о том, как решить задачу. Также есть математическая клавиатура, которую ученики могут использовать для ввода своих собственных математических задач, а также дополнительные материалы, включая викторины, рабочие листы и видеоуроки.



Однако этот инструмент не является чем-то новым. Ранее в этом году Microsoft протестировала Math Solver для Edge Canary. Функциональность и механизм были очень похожи на вычислительное программное обеспечение, такое как WolframAlpha.

Если вы хотите попробовать его, то можете перейти в Настройки>Другие инструменты>Math Solver.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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