Microsoft добавляет Math Solver в Edge для всех инсайдеров
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:02
- Просмотров: 149
Компания Microsoft объявила, что функция Math Solver доступна в качестве предварительной версии в Microsoft Edge Canary, Dev и Beta. Экспериментальная функция разработана, чтобы помочь ученикам отточить свои математические навыки.
Math Solver позволяет ученикам делать снимок математической задачи и импортировать её в Edge. Затем искусственный интеллект Microsoft предоставит ответ и инструкции о том, как решить задачу. Также есть математическая клавиатура, которую ученики могут использовать для ввода своих собственных математических задач, а также дополнительные материалы, включая викторины, рабочие листы и видеоуроки.
Однако этот инструмент не является чем-то новым. Ранее в этом году Microsoft протестировала Math Solver для Edge Canary. Функциональность и механизм были очень похожи на вычислительное программное обеспечение, такое как WolframAlpha.
Если вы хотите попробовать его, то можете перейти в Настройки>Другие инструменты>Math Solver.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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