Теперь у вас может быть 2 ряда ярлыков на странице новой вкладки Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:47
- Просмотров: 191
Если вы активно пользуетесь страницей новой вкладки Edge, то есть хорошие новости.
Компания Microsoft увеличила количество ссылок, которые вы можете добавить на страницу новой вкладки Edge в кастомном макете, до двух строк, что означает, что вы можете добавить в список еще больше часто используемых сайтов.
Эта функция теперь доступна в Edge Stable, что означает, что все текущие релизы должны её поддерживать.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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