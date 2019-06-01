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Теперь у вас может быть 2 ряда ярлыков на странице новой вкладки Edge

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:47
  • Просмотров: 191

Если вы активно пользуетесь страницей новой вкладки Edge, то есть хорошие новости.

Компания Microsoft увеличила количество ссылок, которые вы можете добавить на страницу новой вкладки Edge в кастомном макете, до двух строк, что означает, что вы можете добавить в список еще больше часто используемых сайтов.

Эта функция теперь доступна в Edge Stable, что означает, что все текущие релизы должны её поддерживать.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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