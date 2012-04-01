64-битная версия клиента синхронизации OneDrive теперь развертывается для обычных пользователей
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 14:00
- Просмотров: 167
В апреле Microsoft выпустила новую 64-битную предварительную версию клиента OneDrive для инсайдеров Windows 10.
Теперь обновленный клиент общедоступен и развертывается для обычных пользователей.
#OneDrive ☁️ in 64-bits... now rolling out.— Jason Moore (@jasmo) August 27, 2021
Get it hot and fresh wherever you sync your files. ????
Nice work @carinig @kaylangan_ & team! pic.twitter.com/zsNzcofoni
64-битный клиент идентичен 32-битному, но ожидается, что он будет предлагать лучшую производительность для файлов большего размера, если у вас много файлов и, если у вас есть компьютер с 64-битной версией Windows.
64-битный клиент OneDrive предназначен только для пользователей, использующих 64-битную версию Windows x86, а битовая версия ARM64 пока недоступна.
64-битная версия приложения имеет сборку 21.165.0815.0001. Чтобы проверить, есть ли она у вас, откройте вкладку «Параметры» клиента синхронизации.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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