Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

64-битная версия клиента синхронизации OneDrive теперь развертывается для обычных пользователей

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 14:00
  • Просмотров: 167

В апреле Microsoft выпустила новую 64-битную предварительную версию клиента OneDrive для инсайдеров Windows 10.

Теперь обновленный клиент общедоступен и развертывается для обычных пользователей.



64-битный клиент идентичен 32-битному, но ожидается, что он будет предлагать лучшую производительность для файлов большего размера, если у вас много файлов и, если у вас есть компьютер с 64-битной версией Windows.

64-битный клиент OneDrive предназначен только для пользователей, использующих 64-битную версию Windows x86, а битовая версия ARM64 пока недоступна.

64-битная версия приложения имеет сборку 21.165.0815.0001. Чтобы проверить, есть ли она у вас, откройте вкладку «Параметры» клиента синхронизации.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft прекратит поддерживать приложение синхронизации OneDrive в старых версиях macOS

Microsoft прекратит поддерживать приложение синхронизации OneDrive в старых версиях macOS

Первая версия Office для ARM64 теперь доступна для тестеров Windows 11 on ARM

Первая версия Office для ARM64 теперь доступна для тестеров Windows 11 on ARM

64-битная версия клиента синхронизации OneDrive доступна для инсайдеров Windows 10

64-битная версия клиента синхронизации OneDrive доступна для инсайдеров Windows 10

Microsoft сделает автономный режим в OneDrive для Windows Phone

Microsoft сделает автономный режим в OneDrive для Windows Phone

Теперь большинство пользователей Steam использует 64-битную Windows 7

Теперь большинство пользователей Steam использует 64-битную Windows 7




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 38
Пользователей: 0
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google
+6  
Новостей: 13627
+0  
Комментариев: 39454
+0  
Пользователей: 10078