Страница новой вкладки Microsoft Edge теперь может отображать видео дня Bing
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:33
- Просмотров: 121
Microsoft Edge недавно получил новый параметр для страницы новой вкладки. Теперь, когда вы открываете новую вкладку в браузере, вы можете увидеть видео дня Bing. Эта опция была недавно выделена Techdows, и для нее требуется версия Edge 97 или более поздняя. Пользователь под ником «BrenTech», кажется, был первым, кто обнаружил эту функцию еще в октябре 2021 года.
Edge уже позволяет вам выбирать между изображением дня Bing, кастомным изображением или отсутствием изображения. Существуют также параметры настройки страницы новой вкладки в зависимости от того, какой контент представлен. Например, вы можете сделать так, чтобы браузер отображал заголовки содержимого или полностью скрывал содержимое.
По умолчанию возможность просмотра видео дня отключена. Чтобы включить опцию:
1. Откройте новую вкладку в Microsoft Edge.
2. Нажмите на иконку настроек.
3. Выберите «Пользовательский».
4. Выберите «Изображение или видео дня».
5. Перезагрузите страницу новой вкладки или откройте другую новую вкладку.
Обратите внимание, что этот параметр покажет изображение или видео дня, поэтому вы не всегда будете видеть видео.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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