Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила Windows Server Insider Preview Build 20150

  • Категория: Windows Server 2019
  • Дата: Сегодня, 01:24
  • Просмотров: 0


Сегодня у участников Windows Insider Program есть несколько важных новостей: Microsoft выпустила сборку Windows 10 20150 для канала Dev, что делает ее первой сборкой, выпущенной в рамках подготовки к обновлению Windows 10 21H1. Это также первая сборка за какое-то время, включающая любое существенное изменение.

Но это еще не все на сегодня. Пользователи программы Windows Server Insider Progtam также переносятся на 21H1, а сборка 20150 также доступна для загрузки уже сегодня. Microsoft выпускает некоторые сборки Windows Server наряду с эквивалентом Windows 10, в то время как раньше они отставали примерно на неделю.

Хотя большой скачок по сравнению с предыдущей сборкой может указывать на то, что произошли более существенные изменения, невозможно сказать, что изменилось. Как мы видели в каждом релизе Windows Server после сборки 19551 в январе, для этой сборки нет списка изменений, хотя Microsoft может опубликовать его позже.

Вы можете загрузить эту сборку здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Microsoft выпустила Windows Server vNext Insider Preview Build 19624

Microsoft выпустила Windows Server vNext Insider Preview Build 19624

Компания Microsoft выпустила Windows Server Insider Preview Build 17046

Компания Microsoft выпустила Windows Server Insider Preview Build 17046

Microsoft выпустила официальные ISO-образы сборки Windows 10 Build 20150

Microsoft выпустила официальные ISO-образы сборки Windows 10 Build 20150

Microsoft выпустила Windows Server vNext Insider Preview Build 19551

Microsoft выпустила Windows Server vNext Insider Preview Build 19551

Microsoft выпустила сборку Windows Server Insider Preview Build 16278 (обновлено)

Microsoft выпустила сборку Windows Server Insider Preview Build 16278 (обновлено)




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 18
Пользователей: 2
Гостей: 16
Роботы: Google Yandex
AvGrat Илья
+8  
Новостей: 11993
+0  
Комментариев: 39436
+0  
Пользователей: 10014