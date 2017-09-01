Microsoft выпустила Windows Server Insider Preview Build 20150
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- Категория: Windows Server 2019
- Дата: Сегодня, 01:24
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Сегодня у участников Windows Insider Program есть несколько важных новостей: Microsoft выпустила сборку Windows 10 20150 для канала Dev, что делает ее первой сборкой, выпущенной в рамках подготовки к обновлению Windows 10 21H1. Это также первая сборка за какое-то время, включающая любое существенное изменение.
Но это еще не все на сегодня. Пользователи программы Windows Server Insider Progtam также переносятся на 21H1, а сборка 20150 также доступна для загрузки уже сегодня. Microsoft выпускает некоторые сборки Windows Server наряду с эквивалентом Windows 10, в то время как раньше они отставали примерно на неделю.
Хотя большой скачок по сравнению с предыдущей сборкой может указывать на то, что произошли более существенные изменения, невозможно сказать, что изменилось. Как мы видели в каждом релизе Windows Server после сборки 19551 в январе, для этой сборки нет списка изменений, хотя Microsoft может опубликовать его позже.
Вы можете загрузить эту сборку здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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