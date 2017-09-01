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Microsoft выпустила Windows Server Insider Preview Build 20152

  • Категория: Windows Server 2019
  • Дата: Вчера, 17:56
  • Просмотров: 101

Как обычно, Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 для инсайдеров в Dev Channel, доведя номер сборки до 20152. Кроме того, сборка 20152 Windows Server также доступна для инсайдеров, следуя той же схеме, которую мы наблюдали в последних релизах.

Эта сборка, как и сборка 20150, относится к ветке разработки Iron, а это означает, что она является частью обновления функций следующего года, известного как 21H1. В Windows 10 некоторые новые функции начали появляться на прошлой неделе, но сборки Windows Server не сопровождались журналом изменений, начиная со сборки 19551, поэтому невозможно сказать, что нового в каждой сборке.

Вы можете загрузить эту сборку здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
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