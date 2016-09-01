Прогрессивные веб-приложения могут быть размещены в Microsoft Store бесплатно в течение ограниченного времени
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- Категория: Microsoft Store
- Дата: Вчера, 22:15
- Просмотров: 43
На прошлой неделе Microsoft объявила, что работает с Open Web Docs над обновлением документации о том, как разрабатывать прогрессивные веб-приложения, на сайте MDN. Большинство этих документов не обновлялись в течение нескольких лет.
Сегодня Microsoft объявила об еще одном партнерстве, которое позволит некоторым разработчикам PWA бесплатно публиковать свои приложения в Microsoft Store. Компания работает с командой PWABuilder, которая создала инструменты, облегчающие разработчикам превращение веб-приложения в PWA.
В посте в блоге Microsoft заявила, что с настоящего момента и до 15 сентября некоторые разработчики, у которых есть приложения, отвечающие определенным требованиям, смогут получить токен, который позволит им бесплатно размещать свои PWA-приложения в Microsoft Store. Обычно плата за регистрацию учетной записи Microsoft Store составляет около $19.
Microsoft заявила, что приложения должны соответствовать следующим требованиям:
• Собственное PWA-приложение, которое можно установить, содержит все необходимые поля манифеста и реализует как минимум два улучшения рабочего стола;
• Живёте в стране или регионе, где предлагается программа Windows в Partner Center. Полный список стран смотрите здесь;
• Имейте действующую учетную запись Microsoft, которую можно использовать для регистрации в Microsoft Store в учетной записи разработчика Windows;
• Отсутствует существующая учетная запись разработчика/издателя Microsoft Store в Windows;
• Используйте Store Token, чтобы создать Microsoft Store в учетной записи разработчика Windows в течение 30 календарных дней с момента отправки вам токена компанией Microsoft, используя ту же учетную запись Microsoft, которую вы использовали для входа здесь;
• Планируйте опубликовать приложение в магазине в этом календарном году (до полуночи 31 декабря 2023 года по стандартному тихоокеанскому времени);
Microsoft явно хочет, чтобы разработчики начали публиковать свои приложения в Microsoft Store. В блоге указывается ряд преимуществ превращения веб-сайтов в PWA, в том числе возможность добавления этих приложений в меню «Пуск» и на панель задач Windows, позволяя им работать в отдельном окне, и многое другое. В прошлом месяце Microsoft объявила, что PWA-приложения могут быть добавлены на боковую панель веб-браузера Edge.
Разработчики могут перейти на сайт PWABuilder, чтобы начать процесс публикации в Microsoft Store.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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