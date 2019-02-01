Бандл Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition доступен для покупки
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 15:40
- Просмотров: 140
Бандл Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition теперь доступен для покупки в Microsoft Store.
Бандл включает в себя:
• Консоль Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition на 1 ТБ;
• Беспроводной контроллер Xbox;
• Полную версию игры Cyberpunk 2077;
• 1-месячную пробную версия Xbox Game Pass Ultimate (только для новых подписчиков);
• 4K Ultra HD Blu-ray ™, 4K video streaming и High Dynamic Range;
Стоит отметить, что стоимость бандла начинается с $299.
Вы можете купить бандл здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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