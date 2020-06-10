Microsoft опубликовала общий пост про Xbox Series X
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 00:45
- Просмотров: 0
Компания Microsoft опубликовала общий пост про Xbox Series X.
Вот ключевые заголовки этого поста:
• Более захватывающие и отзывчивые игры от самой мощной консоли в мире;
• Технология и технические характеристики;
• Необработанная мощность — это только часть начала;
• Улучшение погружения и увеличение скорости;
• Самая совместимая консоль в мире — с тысячами игр на старте;
• Самые захватывающие и отзывчивые игры;
• XBOX SERIES X + XBOX GAME PASS – более 100 игр, во главе с HALO INFINITE;
• Первая консоль в мире, разработанная с учетом облака;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 20
Пользователей: 1
Гостей: 19
Роботы: Yandex Google
landish
Пользователей: 1
Гостей: 19
Роботы: Yandex Google
+6Новостей: 11967
+0Комментариев: 39436
+0Пользователей: 10014