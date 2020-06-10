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Microsoft опубликовала общий пост про Xbox Series X

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 00:45
  • Просмотров: 0


Компания Microsoft опубликовала общий пост про Xbox Series X.

Вот ключевые заголовки этого поста:

• Более захватывающие и отзывчивые игры от самой мощной консоли в мире;
• Технология и технические характеристики;
• Необработанная мощность — это только часть начала;
• Улучшение погружения и увеличение скорости;
• Самая совместимая консоль в мире — с тысячами игр на старте;
• Самые захватывающие и отзывчивые игры;
• XBOX SERIES X + XBOX GAME PASS – более 100 игр, во главе с HALO INFINITE;
• Первая консоль в мире, разработанная с учетом облака;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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