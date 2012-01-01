Консоль Xbox Series X будет выпущена в Японии в конце этого года
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:43
- Просмотров: 82
Несмотря на плохое положение на японском рынке, Microsoft намерена выпустить консоль Xbox Series X в конце этого года.
Подразделение Xbox Japan заявило, что японский рынок получит Xbox Series X в конце этого года. Однако, поскольку Microsoft еще не определила, когда будет выпущена консоль следующего поколения, мы не знаем, будет ли это одновременный релиз во всем мире, такой как Xbox One X.
Напомню, что Microsoft должна выпустить консоль Xbox Series X в праздничный сезон 2020 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
famitsu.com
famitsu.com
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