Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Консоль Xbox Series X будет выпущена в Японии в конце этого года

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 21:43
  • Просмотров: 82


Несмотря на плохое положение на японском рынке, Microsoft намерена выпустить консоль Xbox Series X в конце этого года.

Подразделение Xbox Japan заявило, что японский рынок получит Xbox Series X в конце этого года. Однако, поскольку Microsoft еще не определила, когда будет выпущена консоль следующего поколения, мы не знаем, будет ли это одновременный релиз во всем мире, такой как Xbox One X.

Напомню, что Microsoft должна выпустить консоль Xbox Series X в праздничный сезон 2020 года.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
famitsu.com
  • 0
Похожие новости
Microsoft продемонстрировала логотип Xbox Series X

Microsoft продемонстрировала логотип Xbox Series X

Microsoft опубликовала полные технические характеристики Xbox Series X

Microsoft опубликовала полные технические характеристики Xbox Series X

Xbox Series X сможет возобновлять игры после перезагрузки

Xbox Series X сможет возобновлять игры после перезагрузки

Microsoft анонсировала консоль Xbox Series X

Microsoft анонсировала консоль Xbox Series X

Xbox 720 выйдет в конце 2013 года, и возможно будет в шесть раз мощнее, чем Xbox 360

Xbox 720 выйдет в конце 2013 года, и возможно будет в шесть раз мощнее, чем Xbox 360




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 21
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Yandex Google
+8  
Новостей: 11931
+0  
Комментариев: 39436
+0  
Пользователей: 10013