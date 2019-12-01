Microsoft продемонстрировала логотип Xbox Series X
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 16:38
- Просмотров: 93
Некоторые пользователи Reddit обнаружили заявку на товарный знак, сделанную Microsoft для консоли Xbox Series X, которая должна выйти в конце этого года.
Логотип заметно отличается от существующих логотипов Xbox, отбрасывая традиционный X для стилизованного и вертикального написания слова «SERIES» рядом с ним.
Стоит отметить, что консоль Xbox Series X все еще будет иметь круглую эмблему X для кнопки питания, поэтому Microsoft не избавится от нее полностью. Этот новый логотип, скорее всего, будет использоваться на коробке консоли и на коробках видеоигр, которые имеют улучшения при воспроизведении на ней или являются эксклюзивными для консоли следующего поколения.
Товарный знак охватывает программное обеспечение, оборудование, электронику, освещение, часы, брелки, воздушные змеи, приставки, игры, рубашки, обувь, школьные сумки, перчатки и многое другое.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
trademarks.justia.com
trademarks.justia.com
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