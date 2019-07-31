Microsoft может представить xCloud на других консолях в будущем
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 02:25
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В электронном письме, полученном в рамках продолжающегося судебного процесса Epic Games против Apple, похоже, что планы Фила Спенсера получить xCloud на других консолях еще не умерли.
In August of 2020 Phil Spencer said in an email to Tim Sweeney that Microsoft hasn't given up on putting xCloud on other consoles pic.twitter.com/wgUd8SjJYL— Benji-Sales (@BenjiSales) May 4, 2021
Электронное письмо, отправленное в августе прошлого года Тиму Суини, генеральному директору Epic Games, которое было продемонстрировано аналитиком индустрии видеоигр Бенджи Сэйлзом, показывает ряд планов, над которыми на тот момент работали, например, недавно представленный «F2P за пределами Gold».
«Я просто хотел сообщить вам, что у меня есть ваша точка зрения на xCloud на других консолях (не сдался)», - пишет Спенсер в этом электронном письме, предположительно отвечая на невидимое электронное письмо или цепочку, в которой Суини поднял эту идею.
С августа 2020 года прошло много времени, но вполне возможно, что планы по xCloud на других консолях все еще находятся в стадии разработки, хотя до этого еще далеко. Из этого электронного письма невозможно сказать, насколько развиты эти планы, потенциально они могут быть не более чем выдачей желаемого за действительное.
Несмотря на это дружеское письмо, именно Epic Games пока удерживает Fortnite от доступности в Xbox Cloud Gaming, как стало известно в ходе дачи показаний по делу Epic Games против Apple.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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