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Microsoft начала тестировать Project xCloud Preview во Франции, Германии и Нидерландах

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 20:17
  • Просмотров: 41


Начиная с сегодняшнего дня, потребители во Франции, Германии и Нидерландах могут попробовать Project xCloud Preview после регистрации на странице сервиса. На следующей неделе компания планирует запустить тестирование предварительной версии в Бельгии, Дании, Финляндии, Ирландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции.

Если вы уже зарегистрировались для Project xCloud Preview, то должны получить электронное письмо с информацией о том, как начать работу. Хотя Project xCloud Preview уже доступен на iOS с некоторыми ограничениями, предварительная версия ограничена телефонами и планшетами Android.

Хотя отрадно, что xCloud продолжает развёртываться, по-прежнему нет информации о ценах и общедоступности. Project xCloud должен быть выпущен в 2020 году, но неизвестно, может ли COVID-19 повлиять на сроки.
Илья Источник:
xbox.com
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