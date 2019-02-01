Скоро в Xbox Live Gold: The King’s Bird, Shadows: Awakening и другое
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 20:04
- Просмотров: 0
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в июне 2021 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• The King’s Bird;
• Shadows: Awakening;
• NeoGeo Battle Coliseum;
• Injustice: Gods Among Us
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 48
Пользователей: 0
Гостей: 48
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 48
Роботы: Google Yandex
+9Новостей: 13359
+0Комментариев: 39449
+0Пользователей: 10062