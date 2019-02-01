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Скоро в Xbox Live Gold: The King’s Bird, Shadows: Awakening и другое

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 20:04
  • Просмотров: 0

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в июне 2021 года.



Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:

• The King’s Bird;
• Shadows: Awakening;
• NeoGeo Battle Coliseum;
• Injustice: Gods Among Us

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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